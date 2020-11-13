"Украерорух" виграв у Верховному Суді справу проти МАУ

Верховний Суд задовольнив позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" щодо авіакомпанії МАУ.

Справа стосується укладення договору про аеронавігаційне обслуговування, повідомили у пресслужбі "Украероруху".

"За рішенням Верховного Суду підтримано позицію Державного підприємства обслуговування повітряного руху України зобов’язати ПрАТ Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування, що позбавило авіаперевізника можливостей несплати боргу за отримані послуги", - йдеться в повідомленні.

Таким чином суд зобов'язав МАУ укласти договір з державним підприємством про аеронавігаційне обслуговування та сплачувати за ці послуги.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відмовив у повному обсязі в задоволенні касаційної скарги авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на постанову Північного апеляційного господарського суду, який підтримав позицію "Украероруху" щодо необхідності зобов’язати авіакомпанію укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

До цього постановою Північного апеляційного господарського суду було задоволено в повному обсязі апеляційну скаргу "Украероруху" до МАУ щодо врегулювання розбіжностей та зобов’язання авіаперевізника укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування.

"Намагання авіакомпанії-боржника оскаржити це рішення у Верховному Суді сьогодні отримало остаточне рішення, в результаті якого визнано необхідність підписання авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" договору із "Украерорухом" про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування та визначено механізм справляння плати, який є стандартним для всіх українських авіаперевізників", - підкреслюють у повідомленні.

Рік тому "Украерорух" повідомляв, що борг МАУ з урахуванням штрафів складав близько одного млрд грн.