ВАКС засудив до 4,5 років позбавлення волі депутата Полтавської облради та ексзаступника керівника відділу "Полтавафарм"

Депутат, який виконував обов’язки директора "Полтавафарм", спільно з заступником начальника відділу економічної безпеки цього підприємства надали правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 35 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд визнав винними та засудив депутата Полтавської обласної ради VII скликання та колишнього заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм".

Про це повідомила пресслужба суду.

"У середу, 11 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винними депутата Полтавської обласної ради VII скликання та колишнього заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі - ред.). ВАКС призначив обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців кожному", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що вказаний депутат, який у 2017 році виконував обов’язки директора Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм", спільно з заступником начальника відділу економічної безпеки цього підприємства надали працівникам правоохоронного органу неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч гривень. За вказані кошти обвинувачені хотіли отримати дозвіл від Головного управління Національної поліції в Полтавській області на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів щодо 34 аптечних закладів.

Нагадаємо, у 2017-му депутата Полтавської обласної ради від Соціал-демократичної партії, керівника комунальної мережі аптек "Полтавафарм" Валерія Прядка затримали за підозрою в даванні хабара. Солом'янський районний суд Києва обрав Прядку запобіжний захід у вигляді застави 75 тисяч гривень.