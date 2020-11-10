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У Львові розпочався суд за позовом Зеленського проти Федини і Марусі Звіробій

Невідомі заявили про мінування авто активістів, які їхали підтримати обвинувачуваних. 

У Львові розпочався суд за позовом Зеленського проти Федини і Марусі Звіробій
Федина та Звіробій
Фото: Facebook Маруся Звіробій

У Львові в Галицькому суді 10 листопада розпочався розгляд справи за позовом президента Володимира Зеленського проти народної депутатки від "Європейської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

Підтримати їх приїхали колеги Федини по фракції Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз, йдеться на сторінках Федини і Звіробій в Facebook. 

Невідомі перед засідання повідомили про мінування піаніно біля суду та автомобіль активістів, що їхали підтримати обвинувачуваних.

Фото: Поліція Львівщини/Facebook

Через це суд почався з затримкою на дві години, пише "Укрінформ". З будівлі евакуювали понад 200 осіб. У поліції Львівщини повідомили, що вибухівку не знайшли.

Відомо, що на засіданні обвинувачувані планували заявити відвід судді.

Нагадаємо, що 26 жовтня минулого року депутатка Верховної Ради Софія Федина разом із волонтеркою Марусею Звіробій записала відео, на якому вони обговорюють варіанти загибелі президента України Володимира Зеленського, котрий перед цим відправився на Донбас.

"Ми з Марусею йшли й говорили, що товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоби це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", – говорить на цьому відео Федина. – "Мені б дуже хотілося, щоби під час його перебування там трохи «накрили»".

Після цього на Федину посипалися скарги до органів від депутатів, і Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження щодо обох жінок. Справа кваліфікована як погроза вбивством президента. 

У травні 2020 ДБР завершило розслідування щодо погроз Зеленському з боку Федини. 

29 липня Софії Федині вручили обвинувальний акт у справі щодо нібито погроз президенту Володимиру Зеленському.

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