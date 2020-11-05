ВАКС закрив справу проти Труханова щодо недостовірного декларування

Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, оскільки Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.

Засідання ВАКС транслювалося в YouTube.

"Клопотання захисника Геннадія Труханова Олександра Лисака - задовольнити частково. Закрити на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК України кримінальне провадження за обвинуваченням Геннадія Труханова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ", - оголосив рішення суддя.

Нагадаємо, 14 квітня Антикорупційна прокуратура повідомила Труханову про підозру за статтею ст.366–1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). За даними слідства, у декларації за 2017 рік він не вказав квартири, паркомісця, автомобіля і корпоративних прав, які належали його цивільній дружині. Загальна вартість незадекларованого майна оцінюється в 16,3 млн гривень.

Труханов був офіційно у шлюбі з 1985 по 1997 роки, у нього двоє дітей, одна дитина народилася у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

Це вже друга підозра Трухановому щодо його декларацій. Попередня стосується недостовірного декларування за 2015–2016 роки.

Також на розгляді Апеляційної палати ВАКС перебуває справа про розкрадання 92 млн гривень у період із липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами. Труханов – один із підозрюваних.

Ще одне кримінальне провадження проти мера Одеси - про незаконне збагачення - НАБУ вимушене було закрити через рішення Конституційного суду України.