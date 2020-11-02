ВАКС вперше після рішення КСУ закрив справу про корупцію

В 2015 році службовець всупереч законодавству не подав декларацію.

Вищий антикорупційний суд України закрив справу проти колишнього голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля, який звинувачувався в декларуванні недостовірної інформації. Це перша справа щодо корупційних діянь, яка була закрита після ухвалення Конституційним судом рішення щодо антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Костянтин Бриль в деклараціях за 2016 і 2017 роки не вказав майно, зокрема об'єкти нерухомості, в тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи і корпоративні права, на загальну суму майже 43 млн гривень.

Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді, справу проти Костянтина Бриля закрили через те, що 27 жовтня Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за надання недостовірних даних в деклараціях чиновників.

Нагадаємо, що 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій. Окрім того, суд фактично позбавив повноважень НАЗК та скасував кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларації.

У Конституційному Суді пояснили, що підставою такого рішення стало те, що за статтею 366-1 КК можуть судити осіб, які не є учасниками правовідносин з декларування.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Проте в Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.