Конституційний Суд переніс збори суддів (оновлено)

Про причини та подробиці такого рішення в КСУ не повідомляють.

Конституційний Суд України переніс збори суддів, призначені на ранок 2 листопада.

Про це повідомляють на сайті КСУ.

"Збори суддів Конституційного Суду України перенесено", - йдеться в повідомленні. Про причини та подробиці такого рішення в КСУ не розповіли.

На сайті КСУ 30 жовтня повідомлялося, що збори суддів проведуть об 11:00 у понеділок. Втім ні тоді, ані зараз нічого про причину, через яку судді мали зібратися, не повідомлялося.

Згідно з законом про КСУ, збори суддів вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, які вирішує суд на своїх засіданнях. Збори суддів є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу КСУ.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" суддя КСУ Ігор Сліденко, який написав заяву про відставку, розповів, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів, і які саме питання планувалися до розгляду. Але він зазначив, що точно - не питання його звільнення.

"Питання моєї відставки і не повиненно було розглядатися на зборах суддів. Такі заяви розглядаються на звичайних слуханнях", - сказав він.

У порядку денному КСУ з'явилося повідомлення, що 2 листопада о 12:00 КСУ розглядатиме подання народних депутатів щодо тлумачення окремих положень Конституції про необхідність проведення референдуму для визначення правового статусу землі.

3 листопада КСУ планує в закритому режимі розглянути справу щодо закону про мову, а також системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

30 жовтня Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

30 жовтня біля будівлі КСУ пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух. Того самого дня після акції протесту Конституційний Суд замовив ґрати на вікна та двері.