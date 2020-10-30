Голова КСУ Тупицький заявив, що не задекларував кримську землю, бо не знав як

ЗМІ повідомляли, що голова КС у 2018-му придбав майно на окупованій території за законодавством країни-агресора.

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький запевнив, що не вніс в декларацію земельну ділянку в Криму, бо не знав, як це зробити у зв’язку з окупацією Росією півострова.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Чого я не вніс у реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити", - сказав Тупицький.

За його словами, для того, аби внести земельну ділянку в декларацію, потрібні підтверджуючі документи, але "не було ніякого ні договору, ні дарування".

При цьому голова КС запевнив, що не визнає анексію Росією Криму.

"Я готовий відповідати, якщо десь помилки якісь я допустив, то я готовий їх виправляти. Ми ж живемо у цивілізованому світі. Якщо помилки, які порушують закон, то за них також треба нести відповідальність. Це аксіома", - сказав Тупицький

Він зазначив, що один з телеканалів звернуся до нього із запитом з цього приводу, він вирішив дати публічну відповідь, бо, за словами голови КС, події почали так розгортатися, що треба відповісти усім.

ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Щодо суддів КСУ відкрито провадження за фактом можливого захоплення влади.