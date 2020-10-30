Щодо суддів КСУ відкрито провадження за фактом можливого захоплення влади

Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстровано, внесено в Єдиний реєстр судових розслідувань і направлено в Державне бюро розслідувань.

Заяву про правопорушення, за якою відкрито провадження, подав напередодні народний депутат України Ярослав Юрчишин, інформує пресслужба партії "Голос".

"У рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади. Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва", - сказав нардеп.

За словами нардепа, це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституту Конституційного суду, щоб потім "наповнити його гідними кандидатами через конкурси".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду.

У документі, опублікованому на сайті Верховної Ради, рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронного декларування названо нікчемним, тобто таким, що не створює правових наслідків. Окрім того, зазначено, що воно ухвалене суддями в умовах реального конфлікту інтересів.

27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.