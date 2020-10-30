Фото: Вікторія Герасимчук

Під Конституційним судом розпочався мітинг "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова". Через велику кількість учасників акції правоохоронцям довелося перекривати рух, оскільки люди не вміщаються на пішохідній зоні.

Організаторами мітингу виступили "Рух опору капітуляції", Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" та "Ю-контрол".

"Конституційний суд продовжує знищувати антикорупційні інституції. Рішення щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких... Тому цієї п'ятниці, 30 жовтня, ми прийдемо під будівлю Конституційного суду та проведемо суддів-зрадників туди де їм і місце - до Ростову", - йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Деякі учасники мітингу запалили фаєри та надувають презервативи. Протестувальники кричать: "Ганьба!". За паркан Конституційного суду перекинули димові шашки.

Фото: Макс Требухов

Фото: Вікторія Герасимчук

Фото: Макс Требухов

Фото: Вікторія Герасимчук

Фото: Макс Требухов

Фото: Вікторія Герасимчук

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду. Чинних судів КС мають відправити у відставку в день набрання чинності закону, якщо його ухвалить Верховна Рада.

27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також було скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і скасовано відкриті електронні декларації.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. Про це стало відомо з листа посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади своїм рішенням про позбавлення НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Учора Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Також президент увів у дію рішення РНБО для відновлення роботи антикорупційних органів.

Уряд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру електронних декларацій, закритий 28 жовтня, НАЗК вже виконало це рішення.