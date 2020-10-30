Соціальний ефект допомоги Фонду Ріната Ахметова Донбасу перевищив 1 млрд доларів, – дослідження

Фонд Ріната Ахметова провів дискусійну онлайн-панель «Дослідження соціального впливу. Світова практика, досвід Фонду Ріната Ахметова та перспективи застосування в Україні». Це вже другий захід, на якому представлено результати дослідження соціальної цінності проєкту «Продуктова допомога населенню» Фонду Ріната Ахметова, що був започаткований у 2014 році, після розгортання бойових дій на сході країни. Воно проводилося на Донбасі консалтинговою компанією Envoy Partnership (Великобританія) – експертом з оцінювання соціальних ініціатив. У ролі локального партнера до дослідження було залучено Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Перша презентація, яка відбулася у вересні, була присвячена методології дослідження. Цього разу Фонд Ріната Ахметова поділився ключовими цифрами зі звіту, підготовленого британськими фахівцями. Крім того, програма заходу включала в себе виступи експертів, які розповідали про сучасні методи оцінювання соціального впливу та широту їх застосування в Україні.

Партнер і співзасновник Envoy Partnership Олівер Кемптон озвучив головні результати дослідження. З’ясувалася, що кожен, хто отримував набори виживання від Фонду, ділився їжею з рідними, близькими та сусідами. Виявлення таких результатів реалізації тих чи інших проєктів – одна з особливостей методології Impact Study. Загалом гуманітарну допомогу отримали 3,5 млн осіб, тобто двоє з трьох постраждалих.

"Зазвичай оцінюють кількість допомоги, тоді як ми оцінюємо її вплив на життя людей, на їхню продовольчу безпеку та емоційний добробут. Зазвичай оцінюють кількість людей, які отримали допомогу, ми ж оцінюємо кількість людей, яким ця допомога принесла реальну користь. Щоб оцінити соціальну цінність допомоги Фонду для сходу України, ми визначили не тільки одержувачів продуктової допомоги, а й тих, з ким вони змогли її розділити. Крім того, визначили кількість тих, хто не зміг би прогодувати себе та сім’ю без продуктових наборів Фонду Ріната Ахметова", – пояснив Олівер Кемптон.

За його словами, у результаті дослідження вдалося з’ясувати, що соціальний ефект від діяльності Фонду Ріната Ахметова перевищив 1 млрд доларів.

"Ефективність – один із принципів діяльності Фонду Ріната Ахметова. Тому з моменту створення Фонд завжди орієнтується на актуальність гуманітарної допомоги, її необхідні масштаби та найефективніші методи надання. Такий аналіз проводиться системно та постійно. Також для проєктів і програм Фонду було розроблено систему якісних і кількісних показників ефективності. Фонд створив інструмент отримання зворотного зв’язку благоотримувачів, які дають свою оцінку якості роботи Фонду Ріната Ахметова. Завдяки таким постійним контактам, зокрема, ми змогли організувати це дослідження", – розповіла Олена Литвинова, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Продуктова допомога Фонду Ріната Ахметова мала помітний психологічний ефект. Разом із продуктами люди отримували надію, увагу й розуміння того, що про них не забули. За даними дослідження, 96% благоотримувачів почувалися оточеними турботою й що про них не забули, 94% почувалися значущими й менш ізольованими, 84% менше турбувалися про себе, а 76% почувалися в більшій безпеці.

"Фонд Ріната Ахметова провів досить велику роботу. Цей проєкт викликає захват. Ви працюєте за високими стандартами. Благодійним організаціям потрібно розуміти, як працювати найбільш ефективно та покращувати людське життя", – зазначив Бен Карпентер, керівник Social Value UK і Social Value International, провідних світових організацій із розроблення принципів і стандартів обліку соціальних цінностей.

За словами члена Наглядової ради Фонду Наталі Ємченко, дослідження соціальної цінності та презентація результатів робиться в інтересах усього суспільства:

"Оцінювання соціального впливу добре зарекомендувало себе у світі, і ми хотіли б, щоб його використовували в Україні в усіх секторах, зробили її «новою нормою». Звичайно, одержана інформація стала вихідною точкою у внутрішній дискусії Фонду про те, як ми можемо підвищувати користь нашої допомоги та її цінність у майбутньому".

Запис дискусійної панелі доступний за посиланням:

Відео першої онлайн-презентації результатів дослідження розміщено тут:

Звіт про дослідження, яке на замовлення Фонду проводилося на Донбасі, доступний на сайті Музею «Голоси Мирних»: