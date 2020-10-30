​Українська сторона в ТКГ розцінює загострення на Донбасі як ​"інцидент, що призвів до трагічних наслідків", - Арестович

Представники України Тристоронній контактній групі розглядають обстріли з боку російських окупаційних військ в районі Водяного що на Донеччині як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що українська сторона "задіяла координаційні механізми в межах ТКГ з ОБСЄ та російською стороною" та з їхньою допомогою припинила обстріли.

"Представники незаконних збройних формувань учора відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ у районі Водяного. У результаті таких дій поранено одного і вбито двох наших військових. Крім того, на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на наші позиції, через що один український військовий отримав множинні поранення", - заявив радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Він додав, що зранку 30 жовтня бойовики продовжили прицільні обстріли.

"Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки ТКГ кваліфікують це як інцидент, який, по-перше, призвів до трагічних наслідків, а по-друге, як такий, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту та направлений на цілеспрямований зрив домовленостей про сталий режим припинення вогню, який триває з 27 липня", - зазначив радник.

"Також ми зараз ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки і чекаємо на відповідь від російської сторони та від ОБСЄ", - додав Арестович.

Нагадаємо, останнім часом ситуація в районі проведення ООС загострилася. Внаслідок обстрілів з боку окупантів 27 жовтня один військовий отримав кульове поранення. 28 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав кульове поранення. 29 жовтня були поранені двоє українських військовослужбовців, зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Опівночі 30 жовтня російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь неподалік Водяного. В результаті загинули двоє військових, ще двох було поранено.

У командуванні Об’єднаних сил заявили про зрив мирних домовленостей з боку збройних формувань РФ.