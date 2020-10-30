Співробітник ДСНС з Дніпропетровщини на замовлення підпалював елітні авто в Одесі

Пожежник з Дніпропетровщини разом із двома спільниками на замовлення підпалювали елітні автомобілі в Одесі. Йому вже оголосили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його спільників вже перебувають під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"Так, у період з грудня 2019 по квітень 2020 року гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів спричинено збитки на загальну суму понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми". Ним виявився мешканець Луганської області. 28 серпня суд заарештував його під заставу у розмірі 175,65 тис. грн.