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Співробітник ДСНС з Дніпропетровщини на замовлення підпалював елітні авто в Одесі

Збитки склали понад мільйон гривень.

Співробітник ДСНС з Дніпропетровщини на замовлення підпалював елітні авто в Одесі
Ілюстративне фото

Пожежник з Дніпропетровщини разом із двома спільниками на замовлення підпалювали елітні автомобілі в Одесі. Йому вже оголосили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Двоє його спільників вже перебувають під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

"Так, у період з грудня 2019 по квітень 2020 року гастролери з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в центрі Одеси. Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищені, чим власникам транспортних засобів спричинено збитки на загальну суму понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми". Ним виявився мешканець Луганської області. 28 серпня суд заарештував його під заставу у розмірі 175,65 тис. грн.

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