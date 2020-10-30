На Донбасі загинули двоє військових, ще двох поранено

Опівночі 30 жовтня російсько-окупаційні війська двічі відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військових неподалік Водяного на Донбасі.

Ворог застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловило співчуття родинам загиблих.

На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутися до режиму тиші.

"Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Новомихайлівки та Старогнатівки противник застосував гранатомети різних систем. У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Унаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

"Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник", - повідомляють у штабі.

Обом воїнам було надано медичну допомогу, їх оперативно доправили до лікувальних закладів.

Нагадаємо, 28 жовтня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав кульове поранення.