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Помер один з восьми постраждалих від вибуху газу на Харківщині

Ще один постраждалий - у важкому стані в реанімації.

Помер один з восьми постраждалих від вибуху газу на Харківщині
Фото: пресслужба Нацполіції

Кількість жертв вибуху газу на Харківщині 28 жовтня зросла. У реанімації помер один з восьми постраждалих.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на завідувача опіковим відділенням цієї лікарні, заслуженого лікаря України Аслана Цогоєва.

"О 07:40 у реанімації помер один з 8 постраждалих. Йому був 61 рік, мав опіки 70 процентів поверхні тіла, черепно-мозкову травму та перелам стегна", - заявив Цогоєв.

Лікар зазначив, що зараз у реанімації - один постраждалий.

"В нього опіки 50 процентів тіла. Стан важкий... Ще четверо постраждалих - у палатах опікового відділення, в них опіки від 20 до 40 процентів, стан стабільний", - розповів Цогоєв.

За його словами, один із постраждалих з незначними опіками обличчя перебуває у відділенні політравми: вночі йому зробили операцію коліна правої ноги. Ще одна людина без травм - у відділенні терапії через підвищення тиску.

Нагадаємо, вчора на газорозподільній станції у селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова стався вибух. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, 9 отримали травми. У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що близько 11:47 28 жовтня надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без наступного горіння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів.

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