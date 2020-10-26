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На Харківщині невідомі в масках побили ексміністра Швайку

Колишньому міністру агрополітики розбили голову.

На Харківщині невідомі в масках побили ексміністра Швайку
Фото: Сергей Нужненко

Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка повідомив, що двоє невідомих у масках побили його вранці 26 жовтня. Інцидент трапився на Харківщині.

Про це Швайка написав у фейсбуці.

"«Гарний» початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні за вашу службу і роботу!", - повідомив ексміністр.

Фото: facebook.com/ihor.shvayka

Раніше повідомляли, що Швайка балотуватиметься на довиборах у Раду від "Свободи", проте цього не сталося.

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