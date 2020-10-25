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На виборчій дільниці у Дніпрі бюлетені зберігали в каструлях

Сейф виявився занадто малим для їх кількості.

На виборчій дільниці у Дніпрі бюлетені зберігали в каструлях
Фото: Суспільне

У Дніпрі на виборчій дільниці, що на проспекті Драгоманова, 50, бюлетені поклали у каструлі, оскільки сейф виявився занадто малим для такої їх кількості.

Про це розповіла голова дільничної виборчої комісії Людмила Волнянська, передає Суспільне.UA.

За її словами, на дільниці зареєстровані 1285 виборців, а це близько 5 тисяч бюлетенів.

Волнянська зазначила, що діяла відповідно до інструкції. Наступного дня, після того, як бюлетені привезли на дільницю та опечатали, їх перерахували і їхня кількість зійшлася.

"Дзвонила всюди, приїжджали представники, мовчки розійшлися і все. А що нам лишалося робити? Довелося, я знаю, що згідно з положеннями, повинні бути упаковані у ємність, як не згоряє, що ми і зробили. Закрили у незгораєму ємність, опечатали і здали під охорону поліції. Правильно зробили? Правильно. У кімнаті сейф, 2 ємності і 2 поліцейських добу чергували", - зазначила голова ДВК №12129.

Нагадаємо, поліція Київщини відкрила провадження за фактом порушення таємниці голосування у місті Бровари.

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