У Сумській області невідомі у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати та побили його дружину

У Сумській області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі на кандидата у депутати. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 20 години у суботу, 24 жовтня, у селі Кролевець.

“До поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця і спричинили йому вогнепальне поранення та тілесні ушкодження його дружині”, - інформують правоохоронці.

Потерпілі перебувають у лікарні. Одного з нападників затримали на місці події.

Як встановили правоохоронці, двоє невідомих, переодягнені у поліцейські однострої, постукали у двері кандидата у депутати Кролевецької міськради, мотивуючи свій візит начебто виконанням службових обов‘язків.

Коли чоловік відчинив двері, вони увірвалися до житла. Погрожуючи господарю та його дружині ножем та пістолетом, вимагали гроші та цінності.

Подружжя чинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Вони викликали поліцію.

Оперативно прибувши на виклик, поліцейські затримали одного із нападників. Його спільник вирвався і втік.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 4 ст. 187 (Розбійний напад) КК України.

Затриманий зловмисник перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині у селищі Рудно зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від Народного руху Богдана Калічака та вчинили бійку, через що постраждав батько кандидата.