Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Уже не дауншифтинг. Для чего нардепы идут в местную власть
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Кличко повідомив, що в нього ковід
Кличко повідомив, що в нього ковід
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження (оновлено)
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ (оновлено)
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Космічний апарат NASA розсипав частину ґрунту з астероїда за 333 млн км від Землі
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
Студента, який осквернив меморіал Небесної сотні, відрахували з університету
ГоловнаСуспільствоПодії

У Сумській області невідомі у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати та побили його дружину

Одного із нападників затримали.

У Сумській області невідомі у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати та побили його дружину
Фото: Національна поліця

У Сумській області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у розбійному нападі на кандидата у депутати. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 20 години у суботу, 24 жовтня, у селі Кролевець.

“До поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця і спричинили йому вогнепальне поранення та тілесні ушкодження його дружині”, - інформують правоохоронці.

Потерпілі перебувають у лікарні. Одного з нападників затримали на місці події.

Як встановили правоохоронці, двоє невідомих, переодягнені у поліцейські однострої, постукали у двері кандидата у депутати Кролевецької міськради, мотивуючи свій візит начебто виконанням службових обов‘язків.

Коли чоловік відчинив двері, вони увірвалися до житла. Погрожуючи господарю та його дружині ножем та пістолетом, вимагали гроші та цінності.

Подружжя чинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Вони викликали поліцію. 

Оперативно прибувши на виклик, поліцейські затримали одного із нападників. Його спільник вирвався і втік.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 4 ст. 187 (Розбійний напад) КК України.

Затриманий зловмисник перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині у селищі Рудно зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати Львівської міської ради від Народного руху Богдана Калічака та вчинили бійку, через що постраждав батько кандидата.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також