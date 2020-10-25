Поліція з ночі фіксує "каруселі" з масовим підвозом людей для участі в місцевих виборах

У Київ "на голосування" приїхали два автобуси людей з Луганщини.

Фото: Поліція Києва

Правоохоронці з ночі 25 жовтня фіксують так звані каруселі з незаконним масовим звезенням людей на автобусах для голосування.

Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, пише "Інтерфакс-Україна".

"З 12-ї ночі ми затримуємо автобуси, які возять людей по регіонах, так звані каруселі. Такі випадки в нас є в Дніпропетровській області та в Києві", - зазначив він.

Він додав, що також затримано два автобуси з Луганської області, на яких у Київ люди приїхали "голосувати". Також до столиці приїхали два автобуси з Житомира. Їх усіх відправили на одну з виборчих дільниць у Святошинському районі.

Фото: Поліція Києва

На Одещині також зафіксовано факт підвозу громадян для голосування.

"Організатор - громадянин РФ - затриманий", - повідомив Ігор Клименко.

У Святошинському районі Києва 300 осіб намагалися отримати медичні довідки, що вони не можуть приїхати голосувати для того, щоб комісія приїхала до них додому.

Уже зареєстровано 383 провадження про порушення у день голосування.

Нагадаємо, що в Одеській області в Ізмаїлі чоловік за грошову винагороду пропонував громадянам віддати свій голос. Він пропонував за це по 400 гривень.