Постанову про скасування другого туру місцевих виборів відкликали з Ради

Народна депутатка фракції "Слуга народу" Тетяна Грищенко, яка подала постанову про скасування другого туру місцевих виборів, відкликала її з Верховної Ради.

Про це спікер Ради Дмитро Разумков повідомив журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці, передає Укрінформ.

"Другий тур місцевих виборів, звісно, буде. Я не є ЦВК, але на сьогодні не бачу ані підстав, ані можливостей призупинити виборчий процес. Якщо йдеться про той проєкт постанови, який був зареєстрований у Верховній Раді, якщо я не помиляюсь, то він уже відкликаний", - повідомив спікер.

Згідно з даними на сайті ВР, проєкт постанови було відкликано 22 жовтня.

Разумков уточнив, що народні депутати мають право зареєструвати будь-який проєкт постанови, але Верховна Рада при цьому не зобов’язана ухвалювати кожен із таких документів.

"Іноді це навіть не завжди відповідає здоровому глузду, і ми бачили такі приклади в історії Верховної Ради, але спочатку ця постанова має пройти комітет, після цього вона має потрапити до залу і лише після цього буде проголосована Верховною Радою України або не проголосована і не підтримана", - пояснив він.

Водночас голова Ради висловив переконання, що другий тур місцевих виборів повинен відбутися, "тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади".

Нагадаємо, 20 жовтня народна депутатка з фракції "Слуга народу" Тетяна Грищенко зареєструвала в парламенті проєкт постанови №4234 “Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", який передбачав скасування другого туру місцевих виборів через пандемію коронавірусу. Депутатка пропонувала провести голосування після завершення карантину.