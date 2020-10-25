Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у голосуванні на місцевих виборах.
Відео оприлюднено Офісом президента.
Володимир та Олена Зеленські були в медичних масках, проте без рукавичок.
Після цього президент і перша леді взяли участь в ініційованому Зеленським опитуванні. Він пообіцяв оприлюднити звіт про вартість опитування після його готовності.
Перед тим, як президентське подружжя зайшло на виборчу дільницю, до нього намагалася підбігти активістка Femen. Дівчина підняла спідницю, вона була без білизни. Її оперативно затримали.
Нагадаємо, що з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).