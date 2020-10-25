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До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen

Дівчину оперативно затримали. 

Фото: facebook/Команда Зеленського

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у голосуванні на місцевих виборах.

Відео оприлюднено Офісом президента.

Володимир та Олена Зеленські були в медичних масках, проте без рукавичок.

Після цього президент і перша леді взяли участь в ініційованому Зеленським опитуванні. Він пообіцяв оприлюднити звіт про вартість опитування після його готовності. 

Фото: скрін відео

Перед тим, як президентське подружжя зайшло на виборчу дільницю, до нього намагалася підбігти активістка Femen. Дівчина підняла спідницю, вона була без білизни. Її оперативно затримали. 

Фото: скрiн

Нагадаємо, що з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). 

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