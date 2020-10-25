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Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін

Він займався підготовкою інтерв'юерів. 

Спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін. Він вів дебати між тоді ще кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійський". 

У своєму Instagram Гагарін зазначив, що погодився "допомогти в навчанні та координації інтерв'юерів для опитування" через свою громадянську позицію.

"Можливо, саме ми з вами вартуємо тих змін, які стануть початком справжнього народовладдя в Україні", - заявив він.

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Меня спрашивают, чем я так занят в последнее время. Некоторые из вас, верно угадали – я помогаю в координации одного проекта, ставшего известным в последние дни. Да, речь идет о всеукраинском опросе - «5 вопросов от Президента». #5вопросов #5питань Я вне политики, на местных выборах 25 октября не принимаю участия как кандидат, и не являюсь членом какой-либо партии. Что, как понимаете, сегодня редкость. Но у меня есть своя гражданскую позиция, поэтому я согласился помочь в обучении и координации интервьюеров для опроса, для того чтобы он прошел законно, безопасно и честно. Друзья, возможно именно мы с вами стоим тех изменений, которые станут началом настоящего народовластия в Украине! В отдельных населенных пунктах еще завершается набор интервьюеров и у вас еще есть шанс присоединиться. Для этого заполняйте форму. Ссылка в шапке профиля.

Допис, поширений Артем "Гагарін" Михайліченко (@artem_gagarin_)

За словами Гагаріна, на дільницях у Києві будуть працювати по два волонтери, рідше по одному. Після закінчення опитування опломбовані урни мають відвезти до місця підрахунку голосів. Невикористані бланки повинні бути знищені.

Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань. 

Гагарін і урна для опитування
Фото: facebook.com/gagarintema
Гагарін і урна для опитування

Нагадаємо, що 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансуватиме проведення партія "Слуга народу"

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.

На проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, буде витрачено понад 100 мільйонів гривень.

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