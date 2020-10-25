Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін

Спікером кампанії "5 питань президента", яка проводиться сьогодні одночасно з місцевими виборами, став шоумен, автор студії "Квартал 95" Артем Гагарін. Він вів дебати між тоді ще кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
У своєму Instagram Гагарін зазначив, що погодився "допомогти в навчанні та координації інтерв'юерів для опитування" через свою громадянську позицію.
"Можливо, саме ми з вами вартуємо тих змін, які стануть початком справжнього народовладдя в Україні", - заявив він.
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Меня спрашивают, чем я так занят в последнее время. Некоторые из вас, верно угадали – я помогаю в координации одного проекта, ставшего известным в последние дни. Да, речь идет о всеукраинском опросе - «5 вопросов от Президента». #5вопросов #5питань Я вне политики, на местных выборах 25 октября не принимаю участия как кандидат, и не являюсь членом какой-либо партии. Что, как понимаете, сегодня редкость. Но у меня есть своя гражданскую позиция, поэтому я согласился помочь в обучении и координации интервьюеров для опроса, для того чтобы он прошел законно, безопасно и честно. Друзья, возможно именно мы с вами стоим тех изменений, которые станут началом настоящего народовластия в Украине! В отдельных населенных пунктах еще завершается набор интервьюеров и у вас еще есть шанс присоединиться. Для этого заполняйте форму. Ссылка в шапке профиля.
За словами Гагаріна, на дільницях у Києві будуть працювати по два волонтери, рідше по одному. Після закінчення опитування опломбовані урни мають відвезти до місця підрахунку голосів. Невикористані бланки повинні бути знищені.
Ексклюзивне інтерв'ю, в якому Гагарін розкриває деталі опитування, читайте незабаром на LB.ua. Зокрема, Гагарін розповів про фінансування, методологію підрахунків та подальшу долю запитань.
Нагадаємо, що 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п’ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.
У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.
18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, що брендована логотипом та назвою опитування.
Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів і волонтерів опитування. Фінансуватиме проведення партія "Слуга народу".
Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування.
На проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, буде витрачено понад 100 мільйонів гривень.