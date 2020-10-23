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На Донбас насувається екологічна катастрофа, - Резніков

Радіація надходить в горизонт питної води.

На Донбас насувається екологічна катастрофа, - Резніков
Фото: Макс Левин

Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії. Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ході Спеціального Київського Безпекового Форуму 2020 у п’ятницю, 23 жовтня.

«Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не лише через забруднення повітря, ґрунту, розриви боєприпасів і замінування - там має місце і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти «Юнком», що зараз знаходиться на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації у ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить в горизонт питної води», - сказав він.

Резніков також зазначив, що припинене відкачування води з кількох десятків інших шахт, і це вже за кілька місяців призведе до екологічної катастрофи, що розгорнеться не лише на Донбасі, а і у Ростовській області Росії.

«Я звернувся до МАГАТЕ щодо проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я маю надію, що спостерігачі таки потраплять туди і зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням», - сказав він.

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