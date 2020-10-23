Кучеренко пропонує Кабміну розробити державну програму модернізації та ремонту застарілого житла

Кандидат у мери Києва від «Батьківщини» Олексій Кучеренко підготував проєкт Постанови Верховної Ради України «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення прав споживачів комунальних послуг та власників житла в багатоквартирних будинках». Про це він розповів під час брифінгу у Відкритому штабі. Зокрема, як повідомляє пресслужба, Кучеренко пропонує розробити закон "Про державну програму модернізації та капітальних ремонтів застарілого житлового фонду", щоб не перекладати ремонт сотні тисяч багатоповерхівок на плечі населення.

«Це має бути державна програма, яка має базуватися на міських програмах по кожному населеному пункту України. Ми вимагаємо від уряду чітко визначити джерела фінансування і кредитування. Ми вимагаємо від уряду невідкладно розробити пакет законів і нормативно-правових актів, які визначили б порядок списання цих будинків, бо їх сьогодні списують в нікуди. Тисячі багатоквартирних будинків у повітрі, там немає ні власника, ні відповідальних. Треба чітко визначити статус земельної ділянки під будинком, статус прибудинкової території і визначити, хто за неї має платити, хто має її утримувати. Без визначення земельних питань зрушити з місця програму модернізації застарілого житлового фонду неможливо», – пояснив політик.

Він додав, що сьогодні не вирішене питання і реєстрації майнових прав.

«Люди хочуть створити ОСББ, хочуть дізнатися, хто живе поруч, з ким створювати ОСББ, з ким разом організовувати капітальний ремонт, вирішувати, кому платити, вирішувати питання безпеки: ліфт падає, труба може вибухнути. Вони звертаються до відповідних реєстрів, де їм відповідають, що це приватна інформація. У результаті невідомо, як забезпечити безпечну експлуатацію житлового фонду», – сказав Кучеренко.

Він зазначив, що всі ці питання не вирішуються протягом багатьох років, і закликав уряд до конкретних дій.