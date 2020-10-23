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Розпочинається трансляція Спеціального Київського Безпекового Форуму Трансляція

Форум присвячений найгострішим проблемам миру і безпеки.

О 10.00 розпочинається трансляція Спеціального Київського Безпекового Форуму. Форум присвячений найгострішим проблемам миру і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.

- Якою бачить світ нову пандемічну добу і її майбутні пост-пандемічні горизонти?

- Як приборкати російського агресора, який посилює війну проти України і Заходу?

- Яким є справжній шлях до довгострокового миру у нашій частині Європи?

- Як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі?

- Які приносить висновки і становить загрози нове військове протистояння на Кавказі?

- Як сформувати нову інклюзивну політику ЄС стосовно Сходу Європи?

- Як відновити єдність між Сполученими Штатами та Європою?

Ці та інші проблеми будуть у центрі уваги головного національного форуму з питань війни і миру, зовнішньої політики і безпеки, регіональних і міжнародних відносин.

Прямі онлайн включення з’єднають Київ з Вільнюсом, Копенгагеном, Брюсселем, Вашингтоном та іншими столицями.

У Спеціальному Київському Безпековому Форумі візьмуть участь високопоставлені українські та іноземні урядовці і дипломати, громадські діячі, міжнародні експерти.

Із спеціальними посланнями звернуться філософ Френсіс Фукуяма та Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради.

За перебігом події можна стежити онлайн на ресурсах:

YouTube Фонду «Відкрий Україну»: https://bit.ly/2YYesPc;

Facebook КБФ: https://www.facebook.com/ksfopenukraine/;

Facebook Арсенія Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/;

Сайті Фонду «Відкрий Україну»: https://openukraine.org/ua;

Сайті КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua.

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Київський Безпековий Форум – провідне зібрання з обговорення проблем української та глобальної безпеки було засноване Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

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