Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
"Укравтодор" оголосив тендер на будівництво нового моста через Дніпро
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
Помер скандальний російський протоієрей Смирнов, який у травні захворів на COVID-19
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" сенсаційно переміг "Реал" у першому турі Ліги чемпіонів (оновлено)
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Уряд розсекретив майже 40 документів часів СРСР
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
У Польщі встановлено добовий рекорд зараження коронавірусом
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
Потерпілі від вибуху житлового будинку на Позняках досі не отримали нові квартири, а їхні меблі та техніку викидають через вікна
ГоловнаПолітика

Кабмін змінив голову ДАБІ та відсторонив керівників двох містобудівних відомств

Уряд ухвалив кадрові рішення у структурі органів галузі містобудування.

Кабмін змінив голову ДАБІ та відсторонив керівників двох містобудівних відомств
Фото: kremenchug.ua

Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення у структурі органів галузі містобудування

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до уряду, відсторонення відбуваються "щоб уникнути звинувачень у тиску зазначених чиновників на правоохоронні органи і дотримання процедури в ході проведених слідчих дій".

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України викрила посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також