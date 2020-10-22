Кабмін змінив голову ДАБІ та відсторонив керівників двох містобудівних відомств

Кабінет міністрів ухвалив кадрові рішення у структурі органів галузі містобудування

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до уряду, відсторонення відбуваються "щоб уникнути звинувачень у тиску зазначених чиновників на правоохоронні органи і дотримання процедури в ході проведених слідчих дій".

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України викрила посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.