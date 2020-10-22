Тимошенко: обов’язкове медичне страхування забезпечить гідне фінансування медицини

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що Україні потрібно відходити від медичної реформи Уляни Супрун і запроваджувати обов’язкового медичного страхування, яке забезпечить "гідне фінансування медицини". Про це вона розповіла під час спілкування з колективом Хмельницької інфекційної лікарні.

«Ми поклали до Верховної Ради закон, який розроблений на базі європейського досвіду щодо обов’язкового медичного страхування. Там є чотири джерела страховки: сама людина, роботодавець, державний бюджет та місцевий бюджет. Тому ми хочемо поєднати ці чотири складові й зробити потужну страховку для наших людей, медиків забезпечити європейського рівня зарплатами», – зазначила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 жовтня, Верховна Рада підтримала постанову «Батьківщини» №4228 про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз. За документ проголосували 308 народних депутатів.