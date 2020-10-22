"Слуга народу" на наступні вибори може піти щонайменше двома силами

Від "Слуги народу" на наступні вибори може піти щонайменше дві політсили. Уже зараз у партії виділяються центристська група Дмитра Разумкова і правоцентристи, а процес поділу фракції на групи - об'єктивний.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Не все так плачевно. Хоча перспективи партії "Слуга народу", я сказав би так, не туманні, вони достатньо конкретні. Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" підуть щонайменше дві, а то і три сили", - заявив він.

За словами нардепа, однією з політсил буде безпосередньо "Слуга народу".

"А дві чи хоча б одна - нова сила. Тому що в партії і сьогодні є центристська група (очевидно, йдеться про людей, орієнтованих на спікера Ради Дмитра Разумкова, - Соня Кошкіна). Вона цілком реформаторська, але ніби з таким трохи лівим нахилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе зараховую", - додав він.

Потураєв підтвердив, що сьогодні фракція все більше "переживає процес фрагментації на групи" впливу.

"Група Павлюка - це взагалі окремо, вони не мають стосунку ні до лівого центру, ні до правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на президента. І тут як він їм скаже, так вони і будуть себе позиціонувати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скаже, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає жодного значення", - підкреслив Микита Потураєв.

Нагадаємо, що у травні 2019 року один з ідеологів партії Руслан Стефанчук назвав "Слугу народу" лібертаріанською. Уже за кілька місяців Разумков сказав, що не згоден зі Стефанчуком, тому що в соціальній сфері йти шляхом лібертаріанства неможливо.

У листопаді минулого року голова партії Олександр Корнієнко заявив, що партія відійде від ідеології чистого лібертаріанства. За його словами, ліберальна модель економіки, яку хотіла будувати "Слуга народу", не має повної підтримки. Він також сказав, що "партія має бути сексі".

У січні 2020 Корнієнко вже називав "Слугу народу" центристською партією.