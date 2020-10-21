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Зеленський підписав указ про святкування 30-ї річниці незалежності України

Президент доручив провести у столиці військовий парад.

Зеленський підписав указ про святкування 30-ї річниці незалежності України
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Указ №459/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

З-поміж низки урочистих заходів передбачено проведення військового параду в Києві.

"Ураховуючи історичне значення проголошення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою гідного відзначення у 2021 році 30-ї річниці цієї визначної події постановляю:

1. Кабінету Міністрів України: ...

б) організацію і проведення 24 серпня 2021 року, у День Незалежності України:

параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у місті Києві", - йдеться у документі.

Серед іншого, уряд має вжити додаткових заходів щодо вирішення проблемних питань соціального захисту учасників ООС, АТО, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії у Донецькій та Луганській областях, сімей загиблих (померлих) захисників України, а також щодо надання підтримки борцям за незалежність України у ХХ столітті та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність країни.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що військова техніка має бути на Донбасі, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують після повернення територій.

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