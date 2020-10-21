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Шмигаль: уряд підготував понад 100 актів для виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Для України пріоритетними нині є такі завдання, як інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та економічний розвиток через підготовку та оновлення положень Угоди про асоціацію.

Шмигаль: уряд підготував понад 100 актів для виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України підготував понад 100 нормативно-правових актів, які після ухвалення сприятимуть виконанню Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Розроблено понад 100 нормативно-правових актів, які як на рівні уряду, так і на рівні міністрів мають бути розглянуті та прийняті. До сьогоднішнього засідання ми визначили індикативний орієнтовний перелік для прийняття до кінця 2020 року", - заявив глава уряду.

Шмигаль також доручив членам комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС попрацювати над тим, щоб уже в листопаді максимально можлива кількість актів із цього переліку була ухвалена.

"Сьогодні ж уряд розгляне понад 10 таких актів у сфері енергетики, митниці, фінмоніторингу, фінінфраструктури, держзакупівель, електронних комунікацій", - сказав прем'єр.

За його словами, для української сторони пріоритетними нині є такі завдання, як інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та економічний розвиток через підготовку та оновлення положень Угоди про асоціацію, секторальна інтеграція, підвищення стандартів життя через впровадження європейських стандартів у сфері довкілля, транспорту та цифрової інфраструктури, реалізація положень "зеленого" курсу ЄС, зокрема, через спільні практичні проєкти у трансформації вугільних регіонів, реалізації інших проєктів, у тому числі у сфері відновлювальних джерел енергії.

Нагадаємо, 7 жовтня Україна і ЄС за результатами саміту в Брюсселі домовилися розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію, яка стане важливою рушійною силою для її наступного оновлення.

Угода про асоціацію з ЄС у повному обсязі набрала чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року Угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

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