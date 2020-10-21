Президент зазначив, що підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню загроз, запобіганню їм і їх нейтралізації.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні я підписую прийнятий Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

"Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", - додав президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня у повторному другому читанні ухвалила законопроєкт №2412-д "Про розвідку".

Законопроєкт визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус та соціальні гарантії працівників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Відповідно до документа, розвідка - це організаційно-функціональне поєднання визначених цим законом розвідувальних органів і діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб'єктами розвідувальної спільноти з метою забезпечення національної безпеки і оборони України.

Основними завданнями розвідки визначено своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів України і протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.

При цьому споживачами розвідувальної інформації, відповідно до закону, вважаються насамперед Президент України, Голова Верховної Ради, голова і члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, Прем'єр-міністр, члени і секретар Ради національної безпеки і оборони України.