Рада ухвалила закон "Про розвідку"

Верховна Рада 17 вересня у повторному другому читанні прийняла законопроєкт №2412-д "Про розвідку".

За документ проголосувало 258 народних депутатів, передає Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус та соціальні гарантії працівників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Відповідно до документа, розвідка - це організаційно-функціональне поєднання визначених цим законом розвідувальних органів і діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб'єктами розвідувальної спільноти з метою забезпечення національної безпеки і оборони України.

Основними завданнями розвідки визначено своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів України і протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.

При цьому споживачами розвідувальної інформації, відповідно до закону, вважаються насамперед Президент України, Голова Верховної Ради, голова і члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, Прем'єр-міністр, члени і секретар Ради національної безпеки і оборони України.

У законопроєкті, за твердженням його авторів, приведена у відповідність з Конституцією України норма, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Враховано зауваження експертів і виключено Службу безпеки України з переліку розвідувальних органів, зате з метою координації діяльності та запобігання міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів визначено Службу безпеки України як суб'єкта розвідувальної спільноти.

Згідно з текстом документа, оперативні підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, зможуть проводити розвідувальні заходи з метою отримання інформації в інтересах контррозвідки. Перелік таких підрозділів визначається Президентом України.