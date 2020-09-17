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Рада підтримала перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державою

Тепер бюджети громад не будуть залежати від району. 

Рада підтримала перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державою
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому зміни до Бюджетного кодексу щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи (№3614).

"За" проголосували 287 народних депутатів.

Завдяки закону з наступного року всі територіальні громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою, повідомили на каналі "Децентралізація - оперативно" в Telegram.

Тепер бюджети громад не залежатимуть від району. Усі 1470 об'єднаних територіальних громад будуть самі розпоряджатимуться грошима громади.

У громадах лишатимуться 60% податків на доходи фізичних осіб. 

Нагадаємо, що на засіданні 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Вона передбачає ліквідацію 490 районів і створення 136 нових, "укрупнених". 

25 жовтня на місцевих виборах, згідно з новим законодавством, будуть обиратися 1470 голів громад, 136 районних рад і 22 обласні ради - виборів до рад Донецької та Луганської областей поки що проводити не будуть.

Спочатку планувалося зменшення кількості районів до 129, однак після рекомендацій профільного парламентського комітету їх число збільшили до 136. Головною вимогою до кожного району є чисельність населення не нижча за 150 тис.

Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Проєкти майбутніх районів були оприлюднені Міністерством громад і територій у червні 2020. Усі пропозиції щодо районів пройшли громадські та експертні обговорення. 

За словами міністра розвитку громад та територій Чернишова, позбавлення ресурсу громад та те, що сервіси і послуги стануть менш доступними, є міфом. Забезпечення фінансування громад має забезпечити закон №3614. 

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