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У Мінфіні вважають Закон про систему гарантування вкладів конституційним

І звертають увагу на його роль при виведенні з ринку «Приватбанку».

У Мінфіні вважають Закон про систему гарантування вкладів конституційним
Фото: LB.ua

В Міністерстві фінансів України впевнені у конституційності Закону про систему гарантування вкладів, а його прийняття вважають прогресивним кроком в напрямку високорозвинених країн. Про це заявив Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук під час розгляду 15 вересня Конституційним судом України справи щодо легітимності Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

«Як відомо, наприкінці 2016 року з метою забезпечення стабільності банківського сектору було прийняте рішення про націоналізацію найбільшого банку в Україні - Приватбанку. Внесок держави з державного бюджету до капіталу банку склав 155 млрд 365 млн грн. Я би хотів попросити суд зважити потенційні наслідки для держбюджету у випадку прийняття позитивного рішення щодо неконституційності. А  саме можливого ускладнення механізму погашення до державного бюджету цих коштів і можливої правової невизначеності та ризиків для Міністерства фінансів як учасника різних судових процесів, які зараз відбуваються», - наголосив Юрій Драганчук.

«Законом було значно покращено умови відшкодування вкладникам банків гарантованих сум порівняно з законом попереднім про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», - сказав Драганчук. Він додав, що завдяки законодавчим змінам були, зокрема, прискорені строки виплати гарантованих сум вкладникам, а також суттєво зменшені строки виведення неплатоспроможних банків з ринку.

«Зазначені зміни імплементовані на основі найкращого світового досвіду ефективного функціонування систем гарантування вкладів у провідних економіках світу. Це було зроблено також у тісній співпраці з МВФ та Світовим банком», - зазначив Драганчук.

Він також нагадав, що за законом передбачена можливість участі держави у виведенні з ринку неплатоспроможних банків.

За його словами, до розробки моделі системи гарантування вкладів в Україні були залучені кращі українські та міжнародні спеціалісти, і в результаті цієї співпраці, з урахуванням українського законодавства, була обрана та модель, яка діє відповідно до закону, прийнятого в 2012 році.

Як повідомило видання Ліга.Фінанси, КС 15 вересня завершив відкриті слухання у справі щодо конституційності Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та перейшов до закритої частини засідання для ухвалення рішення.

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