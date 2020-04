​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной

Решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка не обнародовано, но СМИ сообщили, по каким именно причинам суд признал национализацию незаконной.

Об этом пишет ZN.UA.

По информации издания, суд считает, что решение НБУ о национализации Приватбанка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.

"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность", - пишет издание.

Коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке, и пришла к выводу, что резервы под кредиты банк формировать не должен, поскольку это были новые займы.

Сообщается, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "под политическим давлением".

"Причем суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно", - пишет издание.

Напомним, 18 апреля прошлого года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка, удовлетворив иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем. Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала Приватбанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на 19 млрд гривен.

В сентябре 2018 Окружной админсуд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка в категории неплатежеспособных.