Без утверждения закупочной методики "Укравтодора" может быть заблокирован ремонт 124 объектов на сумму 22 млрд грн, - НАДУ

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) призывает Минэкономики безотлагательно принять решение об утверждении разработанного "Укравтодором" проекта Методологии составления типовой тендерной документации. В противном случае может быть заблокирован ремонт 124 объектов инфраструктуры на сумму 22 млрд грн. Об этом говорится в официальном заявлении НАДУ, опубликованном на странице организации в Facebook.

Как сообщили в ассоциации, сейчас идет активная фаза тендерных процедур в структурных подразделениях "Укравтодора". Областные службы автомобильных дорог проводят тендерные торги на ремонт и строительство 124 объектов на общую сумму почти 22 млрд грн. Нынешние работы на этих дорогах профинансированы на 14 млрд грн.

"Однако не все указанные дороги будут восстановлены в этом году. По большинству этих тендерных процедур поданы жалобы в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Остальные проекты также находятся в зоне риска обжалования так называемый "тендерными троллями". Главная причина такого положения вещей - отсутствие единых правил проведения закупок в дорожной отрасли, которые бы стандартизировали требования заказчиков к участникам торгов", - пояснили в НАДУ.

В Ассоциации отметили, что Государственное агентство автомобильных дорог Украины разработало методологию составления типовой документации. Рекомендации по вопросам составления заказчиками тендерной документации на закупку работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования созданы по образцам правил международных финансовых организаций, которые финансируют инфраструктурные проекты. Однако этот документ не нашел одобрения в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Эксперты ассоциации дорожников уверены, что без введения единого подхода относительно способов подтверждения соответствия участников тендеров квалификационным критериям, дорожная отрасль не очистится от недобросовестных компаний и так называемых "тендерных троллей". В НАДУ уверены, что внедрение Методологии позволит убрать риски необоснованного обжалования тендерных процедур в АМКУ и срыва программ дорожного строительства.

"Под угрозой сейчас не только выполнение инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским программы "Большое строительство", которая предусматривает восстановление 4 тыс. км дорог. Дорога - это товар, который потребляет каждый украинец без исключения. Проекты ремонтов и строительства дорог, по которым проходят тендерные процедуры, охватывают все области страны. От своевременного их завершения зависит как безопасность каждого из нас на дороге, так и экономическое развитие страны в целом", - добавили в НАДУ.

Напомним, "Укравтодор" разработал проект методических рекомендаций для областных служб автомобильных дорог по правилам закупок международных финансовых организаций. Документ позволяет защитить проведение тендерных процедур от блокировки недобросовестными подрядчиками. Методологию, разработанную "Укравтодор", поддержала Международная ассоциация инженеров-консультантов (FIDIC). Ассоциация призвала Минэкономики утвердить проект методических рекомендаций "Укравтодора" по закупке дорожных работ, который сейчас находится на рассмотрении Кабмина.