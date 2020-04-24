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Мале Карпатське коло не стоїть на місці

Саме сьогодні маємо приємну новину – спільними зусиллями оголошено тендер на автодорогу «Бориня – Боберка». 90 мільйонів гривень, передбачених у цьому році у Державному дорожньому фонді, – це лише початок. Але і до нього ми йшли роками – Львівська обласна рада ще у 2018-2019 роках виділила кошти в сумі 1,88 млн грн на проєктно-кошторисну документацію, дякуючи зусиллям проєктантів, департаменту дорожнього господарства ОДА і САД, вона була втілена у життя. На минулорічних Днях добросусідства, котрі проводилися Асоціацією «Єврорегіон Карпати Україна», було прийнято рішення про включення цього об’єкту до переліку, що фінансується з Державного дорожнього фонду, за що велика подяка тодішньому голові Львівської ОДА Маркіяну Мальському та теперішньому очільнику Максиму Козицькому.

Автошлях, якого ніколи раніше не існувало в природі, буде.

Звертаю увагу Нової Митниці та її очільника Максима Нефьодова – місцева влада Львівщини упевнено рухається по задекларованому шляху. Велике прохання до Вас і до Міністерства закордонних справ – подбати про продовження з польською стороною перспективи пункту пропуску «Боберка-Смольник». Але, повертаючися до Малого Карпатського кола! Нагадую, мова про спільний проєкт влад трьох карпатських областей, покликаний з‘єднати центральну частину Українських Карпат сучасними автошляхами.

Ми на Львівщині стартуємо не лише з автошляху «Бориня – Боберка».

На сьогодні маємо укладено:

  • 11 угод на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на автошляху С141507 «Хітар – Тухля» на загальну суму 4,9 млн грн;
  • 11 угод на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на автошляху 0141903 «Бориня – Мохнате» на загальну суму 5,2 млн грн;
  • 2 угоди на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на С141515 «Славське- Вигода» на загальну суму 2,9 млн грн;
  • 3 угоди на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на С141516 «Славське –Хащованя» на загальну суму 3 млн грн;
  • 4 угоди виготовлення ПКД на відтинках автомобільної дороги Київ- Чоп. Йдеться про документацію на капітальні ремонти мостових переходів на загальну суму 3,9 млн грн;
  • 2 угоди на виготовлення ПКД на відтинку автомобільної дороги Сколе-Славське на капітальні ремонти мостових переходів в с. Славське (км 21-910) та через р. Опір в с. Тухля (км 14+672) на загальну суму 2,3 млн грн.

З інтерактивною картою можна ознайомитись за посиланням.

Ми також маємо оголошені відкриті торги на платформі Prozorro щодо:

розробки ПКД з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» на окремих ділянках з Мохнатого до Сколе на очікувану вартість 22 млн грн;

на розробку ПКД з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-24 «Сколе-Славське» на очікувану вартість 4,9 млн грн

З вкрай важливого, і для сусідніх областей!

Маємо також угоду, укладену на передпроєктні пропозиції на нове будівництво автомобільної дороги, що з’єднає Івано-Франківську область (с.Сенечів) з автомобільною дорогою С141515 «Славське – Вигода» Львівської області на 1,5 млн грн!

Але!

Бути не лише дорозі з Верхньої Рожанки до Вигоди! Аналогічну угоду укладено на 1,199 млн грн на передпроєктні пропозиції з нового будівництва автомобільної дороги, що з’єднає Закарпатську область (с.Верхній Студений) з автомобільною дорогою С141516 «Славське-Хащованя».

За вищеописаними індексами доріг та сумами коштів місцевих та Державного бюджету – праця групи небайдужих людей. Велика подяка екскерівнику профільного департаменту ОДА Роману Кокотайлу та очільнику Служби автомобільних доріг у Львівській області Олегу Березі та їх колективам за зроблене.

Але це все - початок. Наша мета - наповнена змістом та європейськими процедурами оновлена Державна програма підтримки гірських територій.

Не лише Львівська обласна рада, але Верховинська, Сколівська, Свалявська, Городоцька, Кам’янка-Бузька районні ради, Вижницька міська рада, Славська селищна рада скерували до Прем’єр-міністра України відповідні звернення.

А, власне, «Мале_Карпатське_коло» якраз мало б стати частиною Державної програми підтримки гірських територій, яку, звертаю увагу Прем`єр-міністра Дениса Шмигаля, варто було б наповнити державними фінансами, починаючи з Держбюджету 2021 року. Тоді, цілком можливо буде і розраховувати на європейські кошти у так званій новій європейській перспективі, що стартує наступного року.

Ну і від великого знову до малого.

На найближчу перспективу «Малого Карпатського кола» у нас на Львівщині маємо у планах :

• віднайти ресурс на виготовлення ПКД на 3 мостові залізничні переходи, автомобільну розв’язку та міст на Т-14-24 «Сколе-Славське» перед в’їздом до Славська;

• оголосити відкриті торги на ПКД з капітального ремонту С141507 «Хітар-Тухля». Опісля них - торги на самі роботи, в цьому році заплановано виділити 90 млн грн на цей об’єкт з Державного дорожнього фонду;

• оголосити відкриті торги на ПКД з капітального ремонту С141903 «Бориня - Мохнате».

Сподіваюся, що і в сусідніх регіонах мої колеги по представницькій та виконавчій владі продовжують роботу над просуванням Державної програми підтримки гірських територій та «Малого Карпатського кола».

Олександр Ганущин Олександр Ганущин , Голова Львівської обласної ради
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