Мале Карпатське коло не стоїть на місці

Автошлях, якого ніколи раніше не існувало в природі, буде.
Звертаю увагу Нової Митниці та її очільника Максима Нефьодова – місцева влада Львівщини упевнено рухається по задекларованому шляху. Велике прохання до Вас і до Міністерства закордонних справ – подбати про продовження з польською стороною перспективи пункту пропуску «Боберка-Смольник». Але, повертаючися до Малого Карпатського кола! Нагадую, мова про спільний проєкт влад трьох карпатських областей, покликаний з‘єднати центральну частину Українських Карпат сучасними автошляхами.
Ми на Львівщині стартуємо не лише з автошляху «Бориня – Боберка».
На сьогодні маємо укладено:
- 11 угод на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на автошляху С141507 «Хітар – Тухля» на загальну суму 4,9 млн грн;
- 11 угод на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на автошляху 0141903 «Бориня – Мохнате» на загальну суму 5,2 млн грн;
- 2 угоди на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на С141515 «Славське- Вигода» на загальну суму 2,9 млн грн;
- 3 угоди на виготовлення ПКД на капітальні ремонти мостів на С141516 «Славське –Хащованя» на загальну суму 3 млн грн;
- 4 угоди виготовлення ПКД на відтинках автомобільної дороги Київ- Чоп. Йдеться про документацію на капітальні ремонти мостових переходів на загальну суму 3,9 млн грн;
- 2 угоди на виготовлення ПКД на відтинку автомобільної дороги Сколе-Славське на капітальні ремонти мостових переходів в с. Славське (км 21-910) та через р. Опір в с. Тухля (км 14+672) на загальну суму 2,3 млн грн.
З інтерактивною картою можна ознайомитись за посиланням.
Ми також маємо оголошені відкриті торги на платформі Prozorro щодо:
• розробки ПКД з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» на окремих ділянках з Мохнатого до Сколе на очікувану вартість 22 млн грн;
• на розробку ПКД з капітального ремонту автомобільної дороги Т-14-24 «Сколе-Славське» на очікувану вартість 4,9 млн грн
З вкрай важливого, і для сусідніх областей!
Маємо також угоду, укладену на передпроєктні пропозиції на нове будівництво автомобільної дороги, що з’єднає Івано-Франківську область (с.Сенечів) з автомобільною дорогою С141515 «Славське – Вигода» Львівської області на 1,5 млн грн!
Але!
Бути не лише дорозі з Верхньої Рожанки до Вигоди! Аналогічну угоду укладено на 1,199 млн грн на передпроєктні пропозиції з нового будівництва автомобільної дороги, що з’єднає Закарпатську область (с.Верхній Студений) з автомобільною дорогою С141516 «Славське-Хащованя».
За вищеописаними індексами доріг та сумами коштів місцевих та Державного бюджету – праця групи небайдужих людей. Велика подяка екскерівнику профільного департаменту ОДА Роману Кокотайлу та очільнику Служби автомобільних доріг у Львівській області Олегу Березі та їх колективам за зроблене.
Але це все - початок. Наша мета - наповнена змістом та європейськими процедурами оновлена Державна програма підтримки гірських територій.
Не лише Львівська обласна рада, але Верховинська, Сколівська, Свалявська, Городоцька, Кам’янка-Бузька районні ради, Вижницька міська рада, Славська селищна рада скерували до Прем’єр-міністра України відповідні звернення.
А, власне, «Мале_Карпатське_коло» якраз мало б стати частиною Державної програми підтримки гірських територій, яку, звертаю увагу Прем`єр-міністра Дениса Шмигаля, варто було б наповнити державними фінансами, починаючи з Держбюджету 2021 року. Тоді, цілком можливо буде і розраховувати на європейські кошти у так званій новій європейській перспективі, що стартує наступного року.
Ну і від великого знову до малого.
На найближчу перспективу «Малого Карпатського кола» у нас на Львівщині маємо у планах :
• віднайти ресурс на виготовлення ПКД на 3 мостові залізничні переходи, автомобільну розв’язку та міст на Т-14-24 «Сколе-Славське» перед в’їздом до Славська;
• оголосити відкриті торги на ПКД з капітального ремонту С141507 «Хітар-Тухля». Опісля них - торги на самі роботи, в цьому році заплановано виділити 90 млн грн на цей об’єкт з Державного дорожнього фонду;
• оголосити відкриті торги на ПКД з капітального ремонту С141903 «Бориня - Мохнате».
Сподіваюся, що і в сусідніх регіонах мої колеги по представницькій та виконавчій владі продовжують роботу над просуванням Державної програми підтримки гірських територій та «Малого Карпатського кола».