Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявил, что планируемый секвестр бюджета не коснется ремонта дорог. По его словам, работы продолжаются, несмотря на карантин.

"Буквально вчера был подписан проект изменений в государственный бюджет-2020. Наши статьи, связанные с дорожным строительством, не меняются, финансирование остается в полном объеме. Дополнительно на прошлой неделе правительство приняло постановление, которое позволяет нам привлечь 19,3 млрд гривен под государственные гарантии. Все происходит по плану", - сказал Кубраков во время онлайн-конференции в четверг.

"Когда мы начинали этот год, у нас были запланированы три источника. Первый - на дороги государственного значения планировали направить и направили 31,5 млрд гриве из Дорожного фонда. Второй источник - это 19,3 млрд под государственные гарантии, это дополнительные средства. Третий источник - это 35 млрд, которые мы планировали и все еще планируем привлечь из средств, которые Украина получила в результате победы в Стокгольмского арбитраже", - рассказал глава "Укравтодора".

По словам Кубракова, на 40% объектов, которые были запланированы на этот год, уже ведутся работы.

На этой неделе начинается крупный проект - строительство дороги до Станицы Луганской. "Там несколько участков, но общая протяженность будет 130 км, и эту дорогу мы начинаем строить уже сегодня", - сказал он. Завершить ремонт планируют до средины июля.

Кроме того, Кубраков добавил, что сейчас идет активное строительство на дорогах Н-31 Днепр-Решетиловка и Н-30 Васильевка-Бердянск. "Н-31 - трасса в работе. Есть 29 км, по которых пока еще не ведутся работы, потому что разрабатывается ТЭО, но мы понимаем, что задача - достроить эту дорогу в текущем году, поэтому мы следуем плану. По Н-30 Васильевка-Бердянск - некоторые дороги вводятся в эксплуатацию уже сейчас. Надеемся, когда карантин закончится и наступит туристический сезон, эта дорога будет открыта", - сообщил он.

Также глава "Укравтодора" заявил, что главный объект строительства в этом году - мостовой переход в городе Запорожье. "Мы сегодня ожидаем разрешение от ГАБИ и сможем начать работы", - добавил он.

Кубраков сообщил, что благодаря "Большому строительству" будет создано около 150 тыс. рабочих мест.

"Есть люди, которые будут привлечены к нашим подрядным организациям. Второе - есть ряд смежных отраслей, которые дают дополнительные рабочие места. Если мы говорим о всем проекте финансирования в размере 75 млрд грн, мы говорим примерно о 150 тысяч рабочих местах, созданных в нашей отрасли и непосредственно в смежных со средней зарплатой около 16,5 тыс. грн", - сказал Кубраков.