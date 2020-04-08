Укрэнерго прекращает импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до 24 мая

Ограничение импорта введено на период карантина и 30 дней после него.

НЭК "Укрэнерго" с 10 апреля по 24 мая 2020 года ограничит до нуля пропускную способность межгосударственных сечений с РФ и Беларусью для исключения импорта электроэнергии в Украину.

Как сообщила пресс-служба компании, ограничение импорта на период введенного в стране карантина утверждено в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг №766 от 8 апреля 2020 года.

"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него произойдет с 10 апреля", - говорится в сообщении.

Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год, и возмещении ограничительных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно.