Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
​​Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
​​Киевлянин, который пытался вплавь попасть на спортплощадку в Гидропарке, рассказал, почему пошел на такой шаг
Карта и возможности Украины
Карта и возможности Украины
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Дмитрий Разумков: «Местные выборы – однозначно вызов для партии «Слуга народа»
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Появился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в украинской армии
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать 500 гривен

Деньги получат 1,480 млн пенсионеров

Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать 500 гривен
Фото: Макс Требухов

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал доплачивать по 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

"Во исполнение постановления Кабинета министров... с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Деньги получат пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен.

Пенсионный фонд подсчитал, что выплаты коснутся 1,480 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет.

Выплата компенсации за апрель начата 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.

Напомним, что доплаты самым пожилым пенсионерам были анонсированы президентом Владимиром Зеленским еще в конце прошлого года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также