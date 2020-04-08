Пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать 500 гривен

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал доплачивать по 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

"Во исполнение постановления Кабинета министров... с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", - говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Деньги получат пенсионеры, у которых пенсия не превышает 9 205 гривен.

Пенсионный фонд подсчитал, что выплаты коснутся 1,480 млн пенсионеров, достигших возраста 80 лет.

Выплата компенсации за апрель начата 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.

Напомним, что доплаты самым пожилым пенсионерам были анонсированы президентом Владимиром Зеленским еще в конце прошлого года.