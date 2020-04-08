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​Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а тем, кто остался без работы, - Милованов

"Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему"

​Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а тем, кто остался без работы, - Милованов
Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предлагает выплатить по 5 тыс. гривен тем, кто из-за карантина временно остался без работы.

Об этом он написал в Фейсбуке, назвав свою пост "непопулярным, но экономически честным".

"Экономически наиболее во время кризиса страдают не пенсионеры, а работники, самозанятые и малые предприниматели, которые остались без работы. Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему", - написал экс-министр.

По мнению Милованова, правительство должно поддерживать финансово прежде всего предпринимателей и работников, доход которых упал ниже определенной границы.

"По моему мнению, было бы правильно осуществить прямые выплаты в размере 5 тыс. гривен для таких людей. Рабочая сила в Украине составляет 17,4 млн человек. Допустим, 20% из этих людей нуждаются в помощи. При средней выплате 5 тыс. гривен, нужно 17 млрд гривен. Это - почти та сумма, на которую предлагается увеличить финансирование Пенсионного фонда", - отметил он.

Напомним, ранее Кабмин согласовал доплаты пенсионерам старше 80 лет, а также - единоразовую выплату в размере 1 тыс. гривен.

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