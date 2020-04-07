У правительства нет системного видения, как выводить страну из кризиса, - Геращенко

Кабинет министров Украины отказался от привлечения к разработке этих изменений в бюджет представителей оппозиционных фракций, а также от идеи создания Резервного фонда для выплат пособий по безработице и пенсий в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавируса. Об этом в своем видеоблоге сообщила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Правительство не услышал предложения «Европейской Солидарности» о необходимости включения депутатов от всех фракций в антикризисный штаб для того, чтобы вместе нарабатывать эти изменения в украинский бюджет. И я боюсь, что эти странные предложения об отмене финансирования местных выборов, по обрезанию финансирования образования, культуры, науки могут остаться в этом бюджете», - предполагает Геращенко.

«Нашей политической силе удалось все-таки изменить определенные нормы - относительно заоблачных зарплат чиновников, членов наблюдательных советов, - для того, чтобы перераспределить эти средства, в том числе для поддержки регионов, для поддержки децентрализации. Но мы не понимаем, почему правительство категорически отказывается создать Резервный фонд для увеличения выплат по безработице, для увеличения выплат пенсий. Ведь очевидно, что в условиях карантина много украинцев потеряли работу, потеряли средства к существованию. Мы видим страшный рост цен на наиболее необходимы товары уже сейчас. И нет ответа власти, что делать с этим ростом цен», - отметила Геращенко.

Она также отметила, что у правительства нет системного видения, как выводить страну из кризиса. «Есть только какие-то хаотичные движения, хаотические предложения. И как мы видим, даже наоборот - есть попытки блокировать те вещи, которые должны работать на украинскую экономику. Мы очень обеспокоены этой ситуацией и считаем, что одна из ключевых проблем власти Зеленского - это абсолютно непрофессиональное видение того, что происходит с украинской экономикой», - отметила Ирина Геращенко.