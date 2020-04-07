В селе Михайловское Карловского района Полтавской области до сих пор не демонтирован памятник Ленину. Об этом LB.ua рассказал руководитель проекта "Декомунизиция. Украина" Вадим Поздняков

"Сейчас мы активно занимаемся декоммунизацией Полтавщины. За последнюю неделю демонтировали около 10 объектов по нашим обращениям. Это второй Ленин, который остался на Полтавщине. Еще один памятник Ленину демонтировали в марте после публикации в вашем издании", - рассказал он.

Фото: LB.ua

В сельском совете журналисту сообщили, что памятник в селе действительно есть, но находится он на частной территории - "во дворе у одного партийного деятеля бывшего".

Местным властям направлен запрос для получения официального ответа.

Напомним, что весной 2015 в Украине вступил в силу закон, который обязывает местные органы власти демонтировать памятники лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР) , других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

В феврале 2018 года директор УИНП Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По его словам, в стране были демонтированы около 2,5 тыс. памятников, связанных с тоталитарным режимом.