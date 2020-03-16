Як інноваційні технології впроваджують в освітніх закладах Опішнянської ОТГ

Сучасна освіта – запорука розвитку всієї громади. Це той напрямок роботи, який став першочерговим та пріоритетним в Опішнянській ОТГ.

Нині на балансі нашої громади 2 дитячих садочки, 2 школи, Колегіум мистецтв, Будинок дитячої та юнацької творчості, а також музична школа. Щоб усі вони відповідали сучасним нормам, в ОТГ вирішили відремонтувати ці заклади. Уже провели капітальний ремонт у Малобудищанському дитячому садочку «Світлячок», в Опішнянському яслах-садку «Берізка» відремонтували пральню та встановили теплообмінник непрямого нагріву води. У школах привели до ладу коридори, центральні сходи, санвузли, облаштували інклюзивно-ресурсні кімнати.

Не забули й про технічне оновлення та програмне забезпечення навчальних закладів. Так, в Опішнянському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів нині навчається 382 дітей, серед них 138 учнів молодших класів. Ця школа стала першою не лише в нашій громаді, а й однією з небагатьох в області, де запрацювало пілотне програмне забезпечення під назвою «Моя школа».

«Моя школа» – це електронна інформаційна система розроблена в Литві. Там ця система діє понад 20 років. У Полтавській області найбільшою популярністю користується послуга електронних щоденників та журналів. Тепер дітям не просто складніше приховати двійку від батьків, а головне – це спрощує облік для педагогів, контроль для батьків та дозволяє моніторити успішність і якість навчання. Програму можна встановити на смартфон чи ноутбук, отримавши спеціальний ключ-доступ.

Ми закупили 16 новеньких ноутбуків і вручили їх учителям. Ще раніше у школу провели високошвидкісний Інтернет, незабаром він запрацює і в початковій школі. Все це допоможе повноцінно працювати електронним шкільним журналам та щоденникам, якими кілька місяців користуються в закладі.

Фото: надане Миколою Різником

У сучасному світі діджиталізації дуже зручно мати всі програми у планшеті чи ноутбуці, в тому числі й шкільний щоденник власних дітей, завдяки якому, не виходячи з роботи чи дому, можна легко дізнатися, яка ситуація з навчанням у ваших школярів. Також це і поміч педагогам: в електронних класних журналах уся необхідна інформація завжди під рукою та й постійна тяганина з паперовою роботою значно зменшиться. Зараз, коли у школах оголошено карантин, завдяки електронній системі, всі завдання можна дізнатися дистанційно.

Поповнення матеріально-технічної бази буде продовжуватися й надалі. На черзі – оновлення харчоблоків та обіднього залу їдальні, які будуть відповідати усім стандартам та санітарно-гігієнічним нормам.