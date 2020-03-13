Зеленский подписал новый закон о среднем образовании

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", принятый Верховной Радой 16 января 2020 года.

Об этом говорится на сайте президента.

"Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году. С принятием этого закона Украины выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по Закону «Об образовании» от 5 сентября 2017 года в части получения образования лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам", - сказано в сообщении.

Предусмотрены три языковые модели для национальных меньшинств:

коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

для школ с обучением на языках Евросоюза в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе;

для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80% предметов должны перейти на украинский язык.

Закон утверждает правило территориальной доступности начального и базового среднего образования. Ребенку гарантируется право обучения в коммунальной школе рядом с местом проживания (что не запрещает родителями отдать его в другую школу).

Запрещается проводить конкурсы для вступления в начальные школы и гимназии.

Образовательный процесс по новому закону будет состоять из нескольких циклов:

1-2 классы - адаптационно-игровой цикл начального образования

3-4 классы - основной цикл начального образования

5-6 классы - адаптационный цикл базового среднего образования

7-9 классы - базовое предметное обучение

10 класс - профильно-адаптационный цикл среднего образования

11-12 классы - профильный цикл среднего образования

В 1 классе урок не должен длиться больше 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, в 5-12 классах - 45 минут.

Минимальное количество учеников в одном классе - 5 человек, максимальное - 25 для начальной школы и 30 для средней школы.

В законе указана минимальная продолжительность учебного года - не меньше 175 учебных дней в период с 1 сентября до 1 июля.

Ставка для учителя - 18 учебных часов. Предусмотрены ряд доплат, например, за классное руководство (20-25%), проверку учебных работ (10-20%), заведование мастерскими и кабинетами информатики (15-20%).

Сертификацию педагогических работников в новом законе оставили добровольной. Ее можно бесплатно проходить раз в три года. Получение сертификата дает 20%-ную надбавку к окладу. Сертификация также засчитывается как прохождение обязательной аттестации и является основание для присвоения квалификационной категории или педагогического звания.

Педагогические работники обязаны каждый год повышать свою квалификацию. Они могут делать это в местном учреждении последипломного образования или в негосударственных учреждениях. С целью обеспечения профессионального развития педагогических сотрудников предусмотрено создание специальных центров.

Директор школы назначается на 6 лет по результатам конкурса, один человек не может занимать эту должность два срока подряд. До конца 2019/2020 учебного года бессрочные договоры с нынешними директорами должны быть прекращены, по их согласию с ним могут подписать договор на шесть лет (с директорами пенсионного возраста - на 1 год).

Учителей пенсионного возраста до конца учебного года тоже переведут на срочные однолетние договоры.

Напомним, что этот закон дополняет рамочный закон об образовании, принятый в 2017 году.