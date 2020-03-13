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Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"

Емец выступил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".

Об этом глава Минздрава сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - заявил Емец.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что заявление главы Минздрава не соответствует действительности.

"Новый министр охраны здоровья только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса" умрут все пенсионеры "... Это транслирует канал" Рада ", смотрят граждане. И главное - это не соответствует действительности ... задали вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно - успокоил или нагнал еще панику ", - написал нардеп в фейсбуке.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине официально зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Одна из инфицированных SARS-CoV-2, посещавшая Польшу 71-летняя женщина из Житомирской области умерла.

Также 13 марта от последствий коронавируса скончалась украинка, которая легально работала в Италии.

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