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Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков. 

Украина с 17 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Фото: facebook/Владимир Струмковский

В Украине с 17 марта на две недели полностью прекратят авиасообщение с другими странами. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE. С этого же дня будет запрещен выезд граждан Украины в другие страны. Ограничения продлятся две недели. 

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину только автотранспортом. 

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины", - добавил он.

Напомним, 13 марта СНБО Украины сообщил о закрытии границ на две недели

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил секретарь СНБО Данилов.

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