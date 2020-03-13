В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
В Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Коронавирус - приговор мировому глобализму? Видеоблог Сони Кошкиной
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Що ми зробили для оборони країни за півроку?
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
В Житомире рассказали о заразившейся коронавирусом пенсионерке
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
ГлавнаяПолитика

Украина решила закрыть границы на две недели

Въезд иностранцам запрещен, для граждан Украины предусмотрена обсервация.

Украина решила закрыть границы на две недели
Фото: 112

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.

Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сообщил Данилов.

Запрета на въезд для граждан Украины не будет, но СНБО призвал украинцев не ездить за границу.

"Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить", - сказал Данилов.

Напомним, что в Украине пока что выявили трех больных с диагнозом COVID-19. Одного 39-летнего мужчину лечат в Черновцах с начала месяца, его состояние, судя по сообщениям, не вызывает опасений. 12 марта стало известно о еще двух больных: в Житомирской области в тяжелом состоянии находится 71-летняя женщина, приехавшая из Польши, в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена приехала из Италии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также