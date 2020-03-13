Сезон Формулы-1 начнется не раньше мая

Новый сезон Формулы-1 начнется не раньше 3 мая, когда запланировано проведение Гран-при Нидерландов.

Такое решение было принято в пятницу, говорится на сайте Ф1.

Первая гонка должна была пройти в это воскресенье, 15 марта, в Австралии. Но ее отменили за несколько часов до начала тренировок из-за угрозы коронавируса.

Гран-при Китая, который должен был состояться 19 апреля, отложили по той же причине еще в феврале.

Теперь же принято решение не проводить Гран-при Байхрейна 22 марта и Гран-при Вьетнама 3 апреля. Они отложены на неопределенный период.

"Ситуация с распространением вируса COVID-19 непредсказуема, на оценку ситуации и принятие правильных решений понадобилось время. Вместе с FIA и промоутерами Гран При мы приняли такое решение в интересах безопасности всех участников Формулы-1 и наших болельщиков", - сказал по этому поводу исполнительный директор Формулы-1 Чейз Керри.

Ожидается, что Международная автомобильная федерация и руководство Формулы-1 подготовят новую версию календаря с расчетом провести 17-18 этапов.