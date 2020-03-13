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Английская премьер-лига приостановила сезон из-за коронавируса

"Арсенал" и "Челси" отправились на карантин.

Английская премьер-лига приостановила сезон из-за коронавируса
Домашняя арена "Челси" - "Стэмфорд Бридж"
Фото: Twitter

Английская премьер-лига приостановила сезон минимум до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте АПЛ.

Также не состоятся запланированные туры в Чемпионшипе и других низших лигах страны.

Ранее коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и футболиста "Челси" Каллума Хадсона-Одои. Из-за этого обе команды вынуждены были отправиться на самоизоляцию.

На самоизоляции также находится защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, у которого один из родственников находится в больнице с подозрением на коронавирус, и голкипер "Борнмута" Артур Боруц.

Напомним, что из-за коронавируса уже приостановлен ряд европейских чемпионатов, среди которых Серия А, Ла Лига, и Лига 1. Бундеслига рассмотрит перенос матчей в ближайший понедельник.

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