В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2020

На мероприятии было не многолюдно.

Фото: EPA/UPG

В четверг, 12 марта, на греческой горе Олимп прошла церемония зажжения священного Олимпийского огня. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

По традиции, факел зажгли от лучей солнца с помощью специального зеркала. В церемонии приняли участие всего несколько сотен человек.

Фото: EPA/UPG

Президент МОК Томас Бах, президент Греции Прокопис Павлопулос и представители оргкомитета Токио-2020 присоединились к церемонии освещения, продемонстрировав свою единую поддержку Играм.

Фото: EPA/UPG

В своем выступлении на церемонии зажжения олимпийского огня Бах отметил Организационный комитет.

"Наши японские друзья интерпретируют благородную миссию Олимпийских игр выдающимся образом. Япония продемонстрирует свои новаторские инновации и безграничную творческую энергию в отношении устойчивости, технологий и ориентированного на человека роста", - заявил президент МОК.

Зрителям запретили посещать мероприятие из-за коронавируса, а журналисты смогли наблюдать за церемонией лишь издалека.

Фото: EPA/UPG

До 19 марта эстафета Олимпийского огня пройдет по территории Греции, после чего его передадут представителям Оргкомитета Игр в Токио.

Фото: EPA/UPG

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что из-за распространения коронавируса Олимпиаду-2020 могут перенести или провести без зрителей.